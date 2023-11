SAN BENEDETTO – Domenica 26 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Museo del Mare ospita l’evento “Tutte le volte che…”, un appuntamento gratuito e aperto a tutti, organizzato dal Tavolo comunale per le Pari Opportunità.

Nel corso dell’evento, che vedrà la partecipazione dei delegati in rappresentanza di enti, associazioni e istituzioni parte del Tavolo comunale, saranno diffusi i risultati dell’indagine “Tutte le volte che…”, condotta a partire dal mese di novembre dello scorso anno, con la partecipazione dell’attrice Ernesta Argira.

L’indagine è stata un’occasione per proporre a tutta la cittadinanza un momento di riflessione sulla violenza di genere, con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’argomento. Strutturata nella forma di un questionario, l’indagine ha avuto per scopo la messa in discussione di una cultura che tende spesso a giustificare e normalizzare la violenza.

A coloro che hanno partecipato sono state poste due frasi da completare in forma anonima online: “Tutte quelle volte che … per me è violenza” e “Contro la violenza sarebbe bello che…”. L’indagine è stata conclusa nel mese di dicembre 2022 e ha visto la partecipazione degli Istituti d’Istruzione Superiore del territorio.

Si ricorda che, oltre al 1522, il numero della help line contro violenza e stalking istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, come parte di una campagna lanciata lo scorso 8 marzo e per far fronte a tutte le situazioni di violenza, sul territorio della Provincia di Ascoli Piceno sono attivi diversi punti di ascolto e servizi di pronto intervento a sostegno di tutte le persone vittime di atti di violenza.

SERVIZI SOCIALI Comune di San Benedetto → 0735 794250

CONSULTORIO FAMILIARE San Benedetto → 0735 7937425

CONSIGLIERA DI PARITÀ Provincia di Ascoli Piceno → paola.petrucci@provincia.ap.it

C.P.O. ORDINE DEGLI AVVOCATI di Ascoli Piceno → cpoap@ordineavvocatiascolipiceno.it

CENTRO ANTIVIOLENZA PROVINCIALE “DONNA CON TE” → 800 021 314

CASA IRENE delle Suore Oblate al S.S. Redentore → 351 8906099

SPORTELLO GIUSTIZIA DONNA → 375 7436775

CROCE ROSSA ITALIANA TI SENTE → 350 0029603

COMMISSARIATO DI POLIZIA 24h → 0735 59071

C.G.I.L. Sezione di San Benedetto → 346 4970931

C.I.S.L. Sezione di San Benedetto → 0735 581934

CENTRO PER L’IMPIEGO → 0735 7667254.