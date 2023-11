Eventi estivi, l’attacco dell’opposizione: “Gestione pessima, l’evento Coldiretti ha portato solo problemi”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Paolo Canducci presenta la mozione sugli eventi del centro: “Preso atto degli eventi localizzati nel centro cittadino nella quasi totalità della stagione estiva e che hanno reso le aree pedonali a dei ristoranti a cielo aperto. Alcuni eventi come quello della Coldiretti hanno creato numerosi disagi ai cittadini che non potevano transitare nelle principali aree della città. Riteniamo che l’estate prossima non debbano essere replicati, visto lo scarso coinvolgimento a fronte del grande sforzo per realizzare queste manifestazioni. Invitiamo il Consiglio a rivedere le limitazioni a massimo 5 giorni per il montaggio e la rimozione delle attrezzature, inoltre che le aree verdi e le piazze destinate ai parcheggi non debbano essere utilizzate, fatta eccezione per la Festa della Madonna della Marina”.

Luciana Barlocci rincara la dose: “Quello che è successo quest’estate ci è costato tantissimo in termini economici, invito l’amministrazione a rivedere qualcosa in vista della prossima stagione. Ho contato i giorni in cui non si vedeva la rotonda, coperta per più di mezza estate dagli stand. Vogliamo fare una progettualità? O continuate a sbagliare le priorità sul turismo”.

Dello stesso tenore il tono di Aurora Bottiglieri: “Utilizzare il centro in questo modo è degradante. Stesso discorso vale per le luminarie, in altri comuni non vengono usate in maniera usa e getta come da noi, è uno spreco di soldi”. Pasqualino Piunti: “La maggioranza non vuole votare questa mozione, pertanto chiedo il rinvio in quanto è una questione che va discussa e non fatta passare nel dimenticatoio”.