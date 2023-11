PORTO SAN GIORGIO – Dopo tre turni a digiuno la Samb torna finalmente alla vittoria, regolando la Polisportiva Mandolesi 1-2: un gol per tempo basta ai ragazzi di Giordani per conquistare i 3 punti e regalare la prima gioia sulla panchina rossoblù al proprio allenatore.

Nel primo tempo i presenti al PalaSavelli hanno assistito a una partita abbastanza bloccata, interrotta dalla pressoché unica emozione scaturita dall’undicesimo gol in campionato del sommelier Firmani, abile a raccogliere il pallone rimbalzato in area dopo il palo colpito da un tiro dal limite di Mindoli e a scaraventarlo in porta alle spalle di Biancucci.

La seconda metà di gioco vede i padroni di casa raggiungere subito il pareggio con un bel diagonale di Marchetti, ma da qui in poi è solo Samb: bravo Biancucci a sventare ogni possibile conclusione rossoblù, dimostratisi imprecisi in diverse occasioni e sfortunati nel cogliere per altre tre volte il palo con Firmani, Taffora e Mindoli e una la traversa, sempre con il Capitano. Quest’ultimo però alla metà del secondo tempo aggiusta la mira, infilando il gol del vantaggio a porta vuota, servito da un ottimo Neroni, e fissando il punteggio sull’1-2 finale.

Con questa vittoria soffertissima la squadra di Collini guadagna tre punti di platino che la catapultano al sesto posto, a ridosso della zona playoff. Prossimo appuntamento venerdì 17 novembre alle 21, dove al PalaSpeca andrà di scena Samb Calcio a 5 – CSI Stella.