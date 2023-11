SAN BENEDETTO – È stata assolta per vizio di mente dalla Corte d’Assise di Macerata Daniela Multari, la donna di 49 anni che il 7 luglio 2022 assassinò la madre Maria Teresa Maurella, 79 anni, a calci e pugni, nell’alloggio popolare di Via della Pace in cui abitavano insieme.

La donna dovrà però restare per dieci anni nella Rems (Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza) dove è attualmente ricoverata e sottoposta a cure dal momento in cui fu arrestata. Nel corso dell’udienza di ieri, giovedì 9 novembre, lo stesso procuratore capo di Ascoli Umberto Monti ha chiesto l’assoluzione poiché Multari non sarebbe imputabile, a causa della totale incapacità di intendere e di volere al momento del fatto.

La 79enne venne uccisa con numerosi e violenti calci e pugni alla testa e al torace, nonché con un oggetto che le causò ferite profonde, provocandole una copiosa e fatale emorragia. Ammettendo subito l’omicidio, la figlia pronunciò spiegazioni farneticanti circa il movente, riferendo di un fantomatico giro di pedofili di cui la madre avrebbe fatto parte: delirio che spinse il giudice a farla subito ricoverare, prima in ospedale poi nella Rems, essendoci necessità di cure appropriate e incompatibili con la detenzione in carcere.

La donna fu accusata di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela, ma la perizia psichiatrica cui venne sottoposta spinse la Corte a dichiararla non imputabile.