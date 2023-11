SAN BENEDETTO – Il Centro comunale Roma, ente di promozione e diffusione sportiva, culturale, turistica e ricreativa, in collaborazione con la Progetto ritmica, associazione sportiva dilettantistica di ginnastica, di San Benedetto, affiliata alla F.G.I. e alla U.I.S.P., ha organizzato le gare presso il Palasport “Bernardo Speca”. Al termine delle gare le rossoblù hanno guadagnato la Coppa Italia Libertas.

Nella categoria di secondo livello sono rientrate: nella fascia oro le giovanissime Mya Cameli, Adelia Kornienko, Sofia Zichella, Francesca Mancini, Arya Bruni, Nicole Rota, Viola Farroni, Elisa Taffoni e Athena Carpani. Nella fascia argento Siria Bartolomei, Viola Farroni Viola e Giada Funari.

Tra le allieve, fascia oro per Sofia Capparè, mentre, nella Junior 1, fascia oro per Kristina Poliukh, Matilde Poloni, Sara Paci e Stella Farroni. Nella categoria Master, infine, oro per Ariel Farroni e argento per Linda Craglia.

Per quanto riguarda il primo livello sono rientrate: nella fascia oro le giovanissime Giulia Formica e Gloria Di Gianmichele, nella Junior 1 oro per Aurora Annunzi, Lara Talamonti, Nora Mattioli, Gaia Fazzini e Alessia Ficcadenti, mentre Valeria Formica ha conquistato l’oro nella categoria unificata. Nella fascia argento, Diletta Trevisani ha conquistato la medaglia tra le giovanissime, nelle allieve Martina Marchioni, Sofia Colonnella e Carola Ricci, nella Junior 1: Nora Mattioli e Greta Di Nicola, mentre nella categoria unificata argento per Augusta Maria Antonelli e Azzurra Camaioni.

Infine, bronzo per Sofia Grace Bruni tra le allieve e per Giulia Quondamatteo ed Elisa Rita Trotta. Hanno conquistato buoni piazzamenti, contribuendo così alla conquista della Coppa Italia Libertas, Carola Trevisani, Arianna Amadio, Ludovica Massetti e Agnese Cameli.

Il campionato si è concluso con un’eccellente performance da parte di tutte le atlete.