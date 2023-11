SAN BENEDETTO – Domenica 19 novembre, presso l’Auditorium comunale “G. Tebaldini” di San Benedetto del Tronto si svolgerà “Facciamo il punto”, un seminario multidisciplinare organizzato dal Rotaract Club della città, che affronterà il tema della violenza di genere. Segue il comunicato:

«Proprio nel mese dedicato alla sensibilizzazione per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Rotaract Club di San Benedetto del Tronto decide di non voltarsi dall’altra parte e di organizzare per la cittadinanza un momento di confronto e di profonda riflessione, grazie a relatori d’eccezione che tratteranno il tema della violenza di genere da un punto di vista giuridico, psicologico, criminologico ed antropologico.

Nel dettaglio, dopo i saluti istituzionali, interverranno l’Avv Maria Rita Bartolomei, l’avv. Clarice Carassi, il dott. Pietropaolo Corradetti e la dott.ssa Mariagrazia Di Biase.

Inoltre, durante il seminario, ci sarà la possibilità di ascoltare la testimonianza diretta della sig.ra Imma Rizzo, madre di Noemi Durini, una ragazza leccese uccisa nel 2017 a soli 16 anni dal fidanzato allora minorenne, e di Valentina Presicce, avvocato della signora Rizzo.

Il ricavato dell’evento sarà interamente destinato al Service distrettuale – divulgativo “2090 x Donne per strada”. L’obiettivo di questo progetto è di creare, in collaborazione con il Rotary Club di San Benedetto del Tronto, il primo punto viola nella nostra città, un luogo sicuro ed accogliente a cui le donne che hanno subito violenza possano chiedere aiuto ed una prima forma di assistenza. Il personale del punto viola sarà formato da un team di psicologi ed avvocati.

Si ringrazia il Comune di San Benedetto del Tronto per aver concesso il patrocinio, l’Associazione Astrea e l’Associazione Casa di Noemi per aver aderito all’iniziativa.

Chi intende partecipare al seminario di sensibilizzazione sulla violenza contro le donne, al costo di € 8, può iscriversi tramite apposito modulo online: https://forms.gle/TfZ1ouaTNZHzKb62A

CONTATTI

Per ulteriori informazioni, è possibile far riferimento ai seguenti contatti:

+39 348 844 1566 – Sonia

+39 392 699 3661 – Alessandro

Email: rotaractclubsbt@gmail.com

Instagram: https://www.instagram.com/rotaractsbt/

Facebook: https://www.facebook.com/rotaract.sanbenedetto/ ».