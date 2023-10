SAN BENEDETTO – Nella mattinata di venerdì 27 ottobre, in Municipio, si è svolto un incontro tra i Sindaci dei Comuni facenti parte dell’Ambito Sociale 21 e la direttrice dell’Azienda Sanitaria Territoriale Nicoletta Natalini. Il sindaco Spazzafumo ha effettuato la convocazione.

Sul tavolo, la situazione della sanità del territorio e le prospettive che si possono configurare dopo l’insediamento dei nuovi vertici dell’Azienda Sanitaria.

Partendo dalla considerazione che abbiamo una sanità di qualità, sia ospedaliera che territoriale, la dottoressa Natalini, nel ringraziare il sindaco di San Benedetto per aver propiziato quest’occasione di confronto, ha precisato di aver ben presenti le criticità di cui soffrono i servizi sanitari: sia quelli forniti dall’ospedale di San Benedetto sia quelli dislocati sul territorio. Ha, poi, sottolineato come una prima questione molto importante, quella degli emolumenti arretrati spettanti al personale, sia stata già risolta.

La dottoressa non ha nascosto la complessità del lavoro che la attende e ha spiegato che sta raccogliendo tutti i dati e le informazioni utili ad adottare i provvedimenti necessari. In tal senso, ha espresso la piena disponibilità ad incontrare, anche singolarmente, i sindaci dei Comuni facenti parte dell’Ambito per sentire dalla loro voce quali sono le specifiche problematiche di ciascuna realtà.

Gli amministratori presenti hanno espresso soddisfazione per il modo con cui la Natalini intende affrontare le problematiche segnalate e per la chiarezza con cui ha esposto la situazione. Così hanno accolto il suo invito ad incontrarla per sviluppare il confronto avviato.