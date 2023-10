L’oro lingotto come forma di investimento: prospettive di mercato e trend

Nel sempre mutevole panorama finanziario globale, l'oro è spesso considerato una risorsa affidabile e un porto sicuro in tempi di incertezza economica. L'oro come lingotto è una delle forme più popolari di investimento in oro, grazie alla sua purezza e alla sua facilità di conservazione e trasporto.

di Redazione