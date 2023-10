SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Questa mattina presso la saletta dei consiglieri “Emidio Galiè” del comune di San Benedetto si è tenuta la conferenza stampa dell’associazione “Nuova provincia Ascoli-San Benedetto” presieduta dal presidente avvocato Alessandro Capograssi. Il 23 ottobre 2020 fu approvata all’unanimità, dai 20 consiglieri comunali presenti, la mozione, n. 2916 dell’Albo pretorio comunale, “Progetto provincia unica Ascoli Piceno-San Benedetto del Tronto”. L’avvocato Capograssi, ha riportato il contenuto della mozione e cioè la costatazione del superamento del numero dei residenti di San Benedetto del Tronto su quelli di Ascoli Piceno fondato dai dati Istat. Anche se sono trascorsi 3 anni dall’approvazione della mozione, il dibattito riguardo l’opportunità di rinominare la nostra provincia di Ascoli Piceno, come provincia unica di Ascoli Piceno-San Benedetto non è mai cessato. Tutto questo non per idee campanilistiche, ma come recita la mozione: “Per riequilibrare i rapporti politici tra i due centri urbani, armonizzando il territorio in termini di distribuzione dei servizi ai cittadini, a partire da quelli sanitari”.

L’ associazione “Nuova provincia Ascoli-San Benedetto” si è costituita proprio per informare la popolazione ascolana e sambenedettese sui vantaggi dell’unificazione di questa provincia più grande affinché ci siano miglioramenti per tutti, sia per il territorio costiero che per l’entroterra. Il presidente Capograssi riferisce che: “con la nuova provincia, la distribuzione dei servizi amministrativi, sanitari e quant’altri, renderanno adeguate le esigenze dei due territori, che comunque hanno una popolazione equivalente e che per crescere insieme hanno bisogno di un’amministrazione adeguata e aderente a quelle che sono le esigenze dei territori”. Il vicepresidente Elio Core comunica che l’associazione: “Nasce dal basso, richiesta dai cittadini a seguito di una delibera fatta al comune di San Benedetto 3 anni fa. La prima attività è quella dell’informazione, ma poi si passerà alla concretezza e cioè aprirsi al dialogo con la provincia, la regione e anche con il Parlamento. Andremo avanti con le nostre iniziative e non desideriamo favorire divisioni, ma unificare i territori favorendone lo sviluppo”.

Il Consiglio direttivo è composto dal presidente Avv, Alessandro Capograzzi, dal vicepresidente Elio Core, dal segretario Emilio Santarelli, dal tesoriere Giacomo Mattioli, e dai consiglieri: Nicola Baiocchi, Leonardo Capograssi, Cristian Crucitti, Francesco Crucitti, Luigi Di Emidio, Marco Di Marco, Davide Portelli, Marco Santarelli, Volodymyrivna Vavrynyuk Lyubov.

Il dottor Nicola Baiocchi ha fornito alcuni dati Istat riguardo la popolazione delle due città dichiara: “Ascoli Piceno nel 1971 contava 56.217 ab. mentre nel 2023 gli ab. sono scesi a 45.386, con un calo del 19,24%. Il territorio della città di San Benedetto, nel 1971 contava di 42.014, mentre nel 2023 sono aumentati a 47.024 con una crescita del 11.22%. L’ex USL 13, ad oggi 100.022 ab., negli ultimi 20 anni ha perso l’8,5%. L’ex USL 12, ad oggi 100.506 negli ultimi 20 anni è cresciuta del 4,67%.