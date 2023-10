GROTTAMMARE – Nuovo intervento di igiene urbana sul territorio comunale: ad integrazione dei dissuasori ad ultrasuoni dislocati dal Comune la primavera scorsa per contrastare l’eccessiva presenza di piccioni in vari punti della città, la Polizia provinciale ha terminato oggi l’installazione di quattro gabbie per catturare i volatili. Le trappole sono state posizionate in luoghi sensibili ad alta frequentazione: a zona Ascolani, nel giardino interno alla scuola di via Alighieri; in zona centro, nel Parco delle Rimembranze-scuola “Speranza” e in piazza Fazzini; nel vecchio incasato, nei pressi dell’ingresso dell’Ospitale.

I piccioni catturati verranno trasportati e liberati sul monte dell’Ascensione, sempre a cura della Polizia provinciale.

“Dopo le tantissime richieste di intervento su diversi quartieri della città, per il guano che creava disagi, sia di ordine sanitario che di decoro urbano, abbiamo deciso di agire secondo la normativa regionale, che prevede la cattura e l’allontanamento dei volatili. L’intervento è realizzato a costo zero per le casse comunali. Ringraziamo il consigliere provinciale Stefano Novelli per il fattivo interessamento e l’attenzione che sempre riserva alla città” è il commento degli assessori Alessandra Biocca e Bruno Talamonti, rispettivamente delegati alla Salute e Cura del Territorio.