RIPATRANSONE – È stata svelata una trilogia di opere teatrali per la stagione autunnale 2023, con l’organizzazione dell’ associazione Artistic Picenum e della Città di Ripatransone. Dalla novità del giallo alla scoperta del dialetto e della comicità di scena, riscoprendo le tradizioni recitative del nostro territorio, attraverso l’arte della commedia locale.

Ben 50 attori amatoriali del territorio piceno saranno protagonisti in un teatro storico della nostra regione, nei sabato sera ripani, proponendo riflessione e spensieratezza al pubblico del “Belvedere del Piceno”. Il debutto sarà affidato, sabato 4 Novembre, alla Compagnia Rattatu’ con lo spettacolo ‘Se Uccidessi Mio Marito’: la novità del giallo in scena, ispirato, in forma di omaggio, ai romanzi di Agata Christie, sotto la regia di Rachele Morelli.

Sabato 25 Novembre sarà la volta del ritorno nel Piceno, della pluripremiata compagnia dialettale La Quinta Dimensione di Porto San Giorgio, con lo spettacolo brillante ‘L’ Appartamento Novu’, diretto dal vulcanico regista Lorenzo Roscioli.

Il finale della manifestazione il 2 Dicembre è affidato al gruppo teatrale Gli Indimenticabili di Amandola, autentici paladini della comicità dialettale e vincitori nel passato della Corrida condotta da Jerry Scotti, diretti dal regista Ottavio Marini.

Il presidente, Giuseppe Cameli, a nome di tutto il team dell’ Artistic Picenum, aggiunge: “Ripatransone, la sua gente ed il suo teatro hanno, da sempre, una grande passione e tradizione per l’ arte recitativa. Abbiamo cercato di proporre una mini rassegna, rivolta alle famiglie, con delle novità di genere e coinvolgendo registi apprezzati della nostra regione. Ci saranno anche delle sorprese che sveleremo piano piano e che permetteranno di arricchire ulteriormente gli spettacoli. Ringrazio l’ amministrazione comunale, guidata dal sindaco Alessandro Lucciarini De Vincenzi, per la possibilità data nell’ inserire le nostre idee nella già vivace programmazione autunnale cittadina e gli amici Straripani per la vicinanza“.

Fervono intanto gli ultimi preparativi per il debutto stagionale dell’ente policulturale, previsto per il 21 Ottobre con Grottammare Dance e la nuova avventura al fianco dell’autore di Zelig, Giancarlo Bozzo, per scovare nuovi talenti comici nazionali a Pedaso.

L’Artistic Piceunm, dunque, è un’associazione poliedrica e vivace, capace di diversificare tutte le proposte in scena, con una zona franca riservata a talenti emergenti e amatoriali. L’obiettivo principale è quello di coinvolgere e divertire un pubblico di tutte le età, valorizzando il nostro territorio.

Biglietti singoli a soli 8 euro per gli appuntamenti teatrali ripani. Per info e prenotazioni presso Merceria il Cigno di Grottammare e Ufficio Iat di Ripatransone o al seguente contatto telefonico 3475406630.