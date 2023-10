Scienziati nel Pallone, rivedi la puntata con Costantino Merlini e Alessio Bifini

Ospiti della serata il tifoso Costantino Merlini e l’allenatore del Vastogirardi Alessio Bifini, oltre a Marco Meschini, diesse del Fossombrone, in collegamento. In studio come sempre i nostri scienziati Nazzareno Perotti, Giuseppe Buscemi e Walter Del Gatto. Conduce Antonio Di Salvatore