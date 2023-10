SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ieri sera presso la sala “S. Giovanni Paolo II” della Cattedrale si è svolta l’assemblea di inizio anno della Scuola di Formazione Teologica. Il direttore don Lorenzo Bruni ha presentato la scuola e i docenti soprattutto ai nuovi alunni e ha ricordato che quest’anno la Scuola festeggia i 50 anni dalla sua istituzione. Infatti nel 1974, fu Padre Giuseppe Crocetti SSS, noto biblista e autore di tantissimi libri ad istituire la Scuola di Formazione Teologica. L’attuale direttore Lorenzo Bruni afferma: “Festeggiare il cinquantesimo ha un significato che è quello di sottolineare la storia di questi anni e quindi anche la memoria del passato che è importante. Nessuna realtà può progredire verso il futuro se non ha uno sguardo grato al suo passato. Quindi proporrò un nome, quello di Giuseppe Crocetti sacerdote della Congregazione del Santissimo Sacramento, perché è stato lui l’ideatore e il fondatore di questa scuola nel 1974”. Continua don Lorenzo Bruni: “La novità di quest’anno sono i seminari che sono insegnamenti ciclici che prevedranno un’ora di insegnamento al mese, per esempio il seminario di Sacra Scrittura avrà il suo appuntamento mensile e questo non si andrà a confondere con il corso di Sacra Scrittura vero e proprio, ma offrirà a tutti gli studenti un approccio iniziale con la Sacra Scrittura”. La forma seminariale coinvolge direttamente lo studente da parte del docente dentro l’andamento e la direzione del seminario stesso. Le quattro discipline che riguardano i seminari saranno scelte tra Teologia morale, Psicologia, Filosofia, Sinodalità, Sacra Scrittura, Arte e archeologia cristiana e Bioetica.

Il segretario della scuola, Alessio Perotti, ha ricordato che la modalità d’insegnamento è flessibile, in quanto se a volte lo studente è impossibilitato di frequentare in presenza si può attivare la modalità on line. L’anno scolastico ha inizio sempre con un’assemblea composta sia dai docenti che da studenti, si presenta il piano di studio, il calendario e gli alunni e termina con un’altra assemblea a fine anno di verifica di tutto l’andamento scolastico appena vissuto dove vengono segnalate le ricchezze, ma anche i punti deboli dell’esperienza vissuta insieme così da riprogrammare l’anno seguente tenendo conto dei suggerimenti che emergono sia da parte dei docenti che degli studenti. La Scuola ha anche una rivista dal titolo “Formazione teologica” si può consultare anche on line sul sito della Scuola (www.scuoladiformazioneteologica.it).

È possibile ancora iscriversi.

Le lezioni inizieranno il 20 ottobre prossimo presso i locali della chiesa cattedrale “Madonna della Marina” dalle ore 19.00 alle ore 22.00.

Le discipline insegnate sono: Storia delle Religioni, Storia della chiesa, Liturgia, Teologia sacramentaria, Mariologia, Sacra Scrittura, Ecumenismo, Teologia fondamentale, Teologia morale, Ecclesiologia, Cristologia.