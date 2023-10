SAN BENEDETTO – Il monumento al Pescatore di Cleto Capponi sarà illuminato in segno di solidarietà nel corso del mese di ottobre in due distinte occasioni a sostegno di altrettante buone cause.

La prima sarà martedì 10 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale promossa dalla Federazione Mondiale della Saluta Mentale, che quest’anno celebra il suo 75° anniversario. In questa occasione, il cui tema è “La salute mentale come diritto universale”, il monumento al Pescatore si colorerà di verde, in un gesto solidale nei confronti di tutte le persone nel mondo che soffrono a causa di problemi di salute mentale e disabilità psicosociali.

La seconda occasione sarà invece domenica 15 ottobre, quando l’opera di Capponi sarà illuminata di rosa e di azzurro, in occasione della Giornata Internazionale della consapevolezza e della sensibilizzazione sulla morte perinatale (Baby Loss Awareness Day), promossa in Italia dalla CiaoLapo Onlus e dedicata al tema della perdita dei bambini attesi durante la gravidanza o dopo la nascita e sulle implicazioni di questo infausto evento sulla salute e il benessere psicofisico delle donne e dei partner.