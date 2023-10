SAN BENEDETTO – Mattinate particolarmente interessanti e motivanti quelle vissute nei giorni scorsi dalle alunne e dagli alunni di numerose classi dell’Istituto Tecnico del settore Economico e del Liceo Linguistico, “Augusto Capriotti”.

Nell’ambito del Programma Experiment Italia Living, infatti, Himari Houra, studentessa universitaria di Nagasaki, ha illustrato ai ragazzi del Capriotti, in lingua inglese, i suoi progetti di vita, il suo desiderio di insegnare e le tradizioni, la società, l’economia, il sistema scolastico del suo Paese. Fondamentale è stata l’ospitalità della prof.ssa Fiorella Marchei, membro volontario dell’organizzazione internazionale e referente del Progetto.

L’adesione al programma Experiment è una faccia del poliedrico approccio dell’Istituto all’internazionalizzazione, un processo di lunga tradizione che negli ultimi anni si è aperto non solo ai Paesi europei, ma anche al mondo orientale. Lo testimoniano i corsi introduttivi alle lingue extraeuropee in collaborazione con le Università del territorio e rientranti nelle attività di orientamento.

Quest’anno, in particolare, è stata introdotta la Lingua Cinese nel curricolo d’Istituto: la comprensione e il rispetto di realtà diverse dalla nostra sono valori imprescindibili in cui tutta la comunità del Capriotti crede fermamente.

Himari ha avuto, come tutti i ragazzi stranieri che partecipano al programma, la possibilità di visitare le diverse realtà del nostro territorio e di conoscerne la storia e la bellezza, grazie all’ospitalità delle famiglie degli alunni e alla disponibilità della prof.ssa Marchei e delle docenti del Dipartimento di Lingue, in particolar modo delle prof.sse Maria Allegretti, Lucia Capriotti, Daniela De Fanis, Antonella Meconi, Ines Del Valle Yepez.

Nello scorso anno scolastico gli alunni dell’Istituto sambenedettese hanno ospitato non solo diversi studenti tedeschi, ma anche, durante i mesi estivi, studenti provenienti dalle più importanti città americane, New York, Washington DC, Los Angeles, San Francisco, Chicago. Hanno visitato Roma, Genova, Asti, Torino, Ancona, San Benedetto e Ascoli Piceno, dove, accolti dal sindaco Marco Fioravanti e dall’assessore alla pubblica istruzione Donatella Ferretti e guidati dal prof. Stefano Papetti, hanno scoperto il patrimonio artistico, storico, culturale della città.

Esprime soddisfazione il Dirigente Scolastico, prof. Enrico Piasini: “Il programma Experiment Italia permette ai nostri alunni e agli studenti di tutto il mondo di condividere un’esperienza di vita internazionale. Conoscere diverse culture non è solo un modo per facilitare scambi di informazioni, ma diventa uno strumento fondamentale per acquisire un’ottica caratterizzata dalla contaminazione linguistica, in cui ognuno, tramite la condivisione di modelli e valori, arricchisce la propria visione del mondo”.

Bisogna sottolineare che l’Istituto Capriotti è da sempre al passo con i tempi con prospettive futuriste e globalizzate. Gli studenti hanno sempre l’occasione non solo di studiare e apprendere, ma di applicare e vivere ciò che studiano. Si evidenzia una costante ricerca di progetti e programmi interculturali che hanno a cuore non soltanto la formazione dell’alunno, ma del cittadino del mondo.