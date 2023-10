A cura di Walter Del Gatto

COCO 6,5 Non viene mai impegnato severamente,nelle rare occasioni del Fano si dimostra attento e preciso.

PAGLIARI 6,5 Partita ordinata e senza grandi spunti offensivi, ottimo nelle fasi di copertura e di supporto al suo compagno di fascia.

SIRRI 7 Una garanzia in difesa, non lascia nulla al caso fermando ogni ripartenza avversaria soprattutto nel gioco aereo.

PEZZOLA 6,5 Non fa rimpiangere il compagno infortunato, sempre attento e coriaceo dimostra bravura anche tatticamente.

ZOBOLETTI 6 Bene nelle fasi di marcatura cerca di alimentare la fase offensiva dove non riesce ad essere incisivo.

ARRIGONI 7 Lui il metronomo di centrocampo, sa sempre cosa fare e con i tempi giusti, molti filtranti che mettono in crisi la difesa avversaria.

BARBERINI 6,5 In grande spolvero nella prima mezz’ora con tante proposizioni offensive e di interdizione si perde pian piano con il passare del tempo.

CARDONI 6,5 Quando ha la possibilità è dirompente, sa saltare l uomo e lo fa spesso, peccato manchi negli ultimi 15 metri, dovrebbe essere servito di più.

BATTISTA 7 Viene spesso cercato dai compagni ma anche raddoppiato è fermato a malo modo, dispensa numerosi palloni in area che non trovano pronti gli attaccanti.

ALESSANDRO 6 Meriterebbe un voto alto per il gioco espresso ma ha nei suoi piedi 3 palle clamorose per andare in vantaggio tra cui il rigore e le spreca.

TOMASSINI 6,5 Partita dura e ostica la sua con il Fano tutto rintanato in area, fa spesso a sportellate fino a procurarsi un rigore.

PAOLINI 6 Cerca di dare il suo contributo ma senza incidere.

ROMAIRONE 6 Entra per un forcing finale ma non trova il jolly che serviva.

MARTINIELLO: sv

Arbitro Antonio Liotta 6,5 dirige bene la gara, fischi corretti e cartellini giusti. Il rigore su Tomassini c’è.