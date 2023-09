ACQUAVIVA PICENA – «Nei giorni scorsi sono terminati i primi lavori di miglioramento per rendere più efficiente la rete di illuminazione pubblica del nostro Comune. Come programmato, infatti, sono stati effettuati dei necessari lavori di potatura degli alberi che, con la loro vegetazione, ostruivano la luminosità dei pali della luce presenti nel nostro territorio. Un lavoro che ha interessato più di 100 punti luce e che sicuramente contribuirà a rendere le nostre strade più sicure» dichiara in una nota il Vicesindaco del Comune di Acquaviva Picena, Beniamino Pignotti.

«Questi necessari lavori di potatura, più volte richiesti dagli acquavivani» continua Pignotti, che come Vicesindaco ha anche la delega alla Pubblica Illuminazione e alle Politiche Energetiche, «sono stati realizzati per la prima volta nell’ambito del contratto stipulato con la società OTTIMA, che gestisce la rete di illuminazione ad Acquaviva dal 2018; dopo 5 anni l’amministrazione è riuscita in quello che sarà fatto annualmente, come previsto dal contatto, oppure ogni volta che c’è ne sarà bisogno. Ora ci concreteremo sul lavaggio delle lampade e sulla verniciatura dei pali, attività sempre previste dal contratto».

«La manutenzione e l’efficientamento dei servizi comunali» conclude il Vicesindaco «sono priorità della nostra Amministrazione che, con interventi come questi, dimostra di mettere al primo posto quella cura del territorio troppe volte disattesa in passato da chi ci ha preceduto».