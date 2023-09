Riaprono le scuole, quale sicurezza per gli studenti che attendono il bus? La segnalazione di un papà

Nessuna pensilina nessun segnale verticale, nessun marciapiede dove le persone possano sostare alla fermata nei pressi della Caritas, in Via Madonna della Pietà in zona Ponterotto a San Benedetto

di Mauro Vannini