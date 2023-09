ASCOLI PICENO – L’Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno, in occasione della giornata mondiale dell’ Alzheimer (21 settembre), ha organizzato il corso “Prendersi cura del paziente con demenza: conoscenza clinica, gestione ed esperienze”, che si articolerà in due appuntamenti, il 16 settembre e il 28 ottobre 2023. Il corso è rivolto ai tanti operatori sanitari coinvolti nella cura e nell’assistenza (Medico, Farmacista, Psicologo, Assistente Sanitario, Fisioterapista, Educatore Professionale, Infermiere, Logopedista, Tecnico di Neurofisiopatologia, Terapista Occupazionale) ma anche agli assistenti sociali e ai familiari dei pazienti affetti dalla malattia di Alzheimer e delle varie forme di Demenza che svolgono attività di caregiver.

La prima edizione del 16 settembre si svolgerà dalle ore 9 alle ore 17,30, presso la Sala dei Savi location modificata rispetto a quanto indicato nelle prime locandine pubblicizzate dove risultava SALA della RAGIONE) del Palazzo dei Capitani di Ascoli Piceno. La seconda del 28 ottobre sarà dalle ore 9 alle ore 17,30, presso l’Auditorium comunale Tebaldini a San Benedetto del Tronto.

Il corso è stato realizzato nell’ambito dei progetti di studio che la Regione Marche ha attivato per occuparsi della diagnosi tempestiva e presa in carico delle persone affette da demenza, come previsto dal finanziamento del Fondo Nazionale per l’Alzheimer. Per l’AST di Ascoli, i referenti scientifici degli eventi sono la dr.ssa Cristina Paci, Direttore della Unità Operativa Complessa di Neurologia e dalla dott.ssa Sara Tiberi psicologa afferente alla medesima UOC.

“Nelle Marche sono circa 7 mila gli affetti da Alzheimer conclamato, e la platea complessiva delle persone che presentano una sintomatologia allo stadio almeno iniziale è di circa 30 mila – ha sottolineato l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini rimarcando l’importanza dell’iniziativa – per questo a maggio con Delibera di Giunta abbiamo stanziato oltre 500 milioni per il triennio 2023-2025 per diagnosi precoce e sperimentazione, oltre alle risorse per i caregiver che assistono i malati non autosufficienti”.

Durante la giornata interverranno numerosi esperti neurologi, geriatri, fisiatri psicologi, psichiatri, medici di medicina generale e medici dei distretti che operano nel territorio piceno e la prof.ssa Simona Luzzi della Clinica Neurologica dell’Università Politecnica delle Marche.

L’evento è stato realizzato con la collaborazione dei Comuni di Ascoli Piceno e di San Benedetto del Tronto, delle Associazioni “Anchise” di Ascoli Piceno e “Iris Insieme a te” di San Benedetto del Tronto.

Il dr. Adelmo Tancredi presidente di “Anchise” e la dr.ssa Antonia Quarticelli presidente della Associazione “Iris Insieme te” presiederanno gli incontri pomeridiani dedicati ai familiari/caregiver per parlare della alla presa in carico del paziente con malattia di Alzheimer.