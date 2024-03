PICENO – Dal 10 al 16 marzo ricorre la Settimana mondiale del Glaucoma, una patologia che rappresenta oggi una delle principali cause di disabilità visiva e che è ormai riconosciuta, da anni, come la seconda causa di cecità nei Paesi industrializzati.

L’Azienda Sanitaria di Ascoli aderisce all’iniziativa e organizza martedì 12 marzo, a San Benedetto, e mercoledì 13 marzo ad Ascoli Piceno dalle ore 8 alle ore 13 (su prenotazione), una giornata di screening presso gli ambulatori dell’UOC di Oculistica, diretta dal dottor Luca Cesari.

“Il glaucoma – commenta la dottoressa Nicoletta Natalini direttrice AST – è il secondo motivo di cecità nel mondo dopo la cataratta. A differenza di quest’ultima le sue conseguenze, quando si arriva nella fase avanzata, sono però irreversibili e per questo prevenzione e diagnosi precoce rivestono un ruolo fondamentale”.

Ad aumentare l’impatto sociale del glaucoma è anche la sua incidenza: si stima che nella fascia sopra i 70 anni sia colpita una persona su dieci e, considerati il trend di crescita della popolazione globale e l’allungamento dell’aspettativa di vita, si prevede che nel 2040 le persone malate nel mondo saranno 112 milioni. Secondo quanto riportato dalla World Glaucoma Association si stima che a livello globale le persone colpite dalla malattia siano 80 milioni.

Circa la metà dei pazienti è inconsapevole della sua condizione e nei Paesi meno ricchi il numero potrebbe essere ancora superiore. In Italia le persone colpite da glaucoma sono oltre un milione, con una prevalenza del 2,5% tra gli over 40 e percentuali che salgono in doppia cifra dopo i 70 anni.

La principale insidia di questa malattia è che, nella forma cronica, progredisce senza provocare sintomi evidenti: se ci si limita ad un controllo della vista non appariranno anomalie e per questo motivo è importante, soprattutto dopo i 40 anni, sottoporsi una volta a una visita oculistica completa almeno ogni biennio.

Si può aderire contattando telefonicamente nella mattinata dell’8 marzo, dalle ore 8,30 alle ore 13, il seguente numero 0736 358883.