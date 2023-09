SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno, 4 persone segnalate per detenzione di stupefacenti, 2 utenti della strada sanzionati per guida in stato d’ebbrezza. Nel corso del servizio, inoltre, i militari hanno rinvenuto un borsello contenente una pistola a tamburo e 50 cartucce cal.357 che è stata sottoposta a sequestro e sulla quale sono in corso verifiche sulla provenienza. Segue la nota:

«Nel fine settimana appena trascorso i Carabinieri delle Compagnie di Ascoli e San Benedetto del Tronto, sotto le direttive del Comando Provinciale di Ascoli Piceno, hanno effettuato un articolato servizio di controllo straordinario del territorio, che si estende nei 33 comuni di competenza, impiegando per lo scopo 16 pattuglie. Obiettivo principale la prevenzione dei furti nelle abitazioni, negli esercizi commerciali e nei cantieri, nonché il contrasto dello spaccio e all’uso delle sostanze stupefacenti, ma anche al rispetto delle norme che regolano la sicurezza stradale, il tutto attraverso mirati accertamenti ed un capillare controllo di tutte le vie di comunicazione della Provincia. Sono state controllati 107 veicoli e 218 soggetti, tra cui alcuni con precedenti di polizia.

In particolare, a San Benedetto del Tronto e ad Ascoli Piceno, sono state segnalate 4 persone alla locale Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti destinate ad uso esclusivamente personale. A San Benedetto del Tronto, i militari del Nucleo Radiomobile hanno elevato 2 sanzioni amministrative per oltre 1000 euro ad altrettanti utenti della strada, poiché sorpresi alla guida dei rispettivi veicoli con tasso alcolemico superiore al limite previsto, con conseguente sospensione della patente di guida per 3 mesi.

Il dispositivo di controllo ha complessivamente contestato 9 violazioni al Codice della Strada, che vanno dal mancato utilizzo delle cinture di sicurezza all’uso del telefono cellulare alla guida, con anche il ritiro di 2 patenti ed il fermo delle vetture, con sanzioni pari a circa 2800 euro. Nel corso del servizio, inoltre, nell’ispezionare un’area di interesse operativo, i militari del NORm hanno rinvenuto un borsello contenente una pistola a tamburo e 50 cartucce cal.357 che è stata sottoposta a sequestro e sulla quale sono in corso verifiche sulla provenienza. I servizi di controllo da parte del Comando Provinciale di Ascoli Piceno saranno ulteriormente intensificati per garantire al territorio una sempre più efficace cornice di sicurezza».