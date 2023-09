MONTEPRANDONE – Nel Borgo Storico di Monteprandone, dall’8 al 10 settembre, per il secondo anno consecutivo, torna il festival “MArCHESTORIE Racconti & Tradizioni dai borghi in festa”, progetto di Regione Marche/Assessorato alla cultura, in collaborazione con AMAT e Fondazione Marche Cultura.

L’organizzazione è del Comune di Monteprandone con la collaborazione della Proloco Monteprandone, dell’associazione Centopercento, dell’associazione Castrum Prandonis, dei Musei Sistini del Piceno, dell’associazione La Casa di Asterione, di Comete Impresa Sociale e dei ristoratori ed esercenti del borgo storico.

Dopo aver narrato, lo scorso anno, le gesta eroiche del Cavalier Prandone, eroe franco che secondo la leggenda ha dato i natali a Mons Prandonis, quest’anno la comunità monteprandonese, in collaborazione con associazioni del territorio, narrerà le proprie origini in prima persona con un evento principale e tanti eventi collaterali.

EVENTO PRINCIPALE

“Intra Moenia” è il titolo dello spettacolo immersivo di narrazione e video art. portato in scena da La Casa di Asterione. Prendendo spunto dalle gesta eroiche del cavalier Prandone, lo spettacolo è una riflessione ironica e sarcastica sul potere e sulle dinamiche che da esso scaturiscono. I cavalieri hanno da sempre combattuto per la giustizia, il coraggio e la libertà, ma oggi che senso hanno queste parole? Quali sono i valori per i quali vale la pena combattere oggi? Queste le domande rivolte alle persone incontrate nella prima fase di ricerca e che sono state il punto di partenza per la drammaturgia. Attraverso l’utilizzo delle cuffie Silent Emotion, la performance si snoda per le vie del paese accompagnando il pubblico in un viaggio acustico e sensoriale. Al racconto teatrale si alternano frammenti video dove i protagonisti sono proprio i cittadini di Monteprandone. La combinazione di questi elementi rende lo spettacolo ironico e surreale. Lo spettacolo si terrà venerdì, sabato e domenica, alle ore 20:30 e alle ore 22. Evento gratuito su prenotazione al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-intra-moenia-691591016347?aff=oddtdtcreator

EVENTI COLLATERALI

Per accompagnare e rendere più ricca l’offerta culturale e turistica a chi parteciperà al festival, sono previsti anche una serie eventi collaterali e un’offerta enogastronomica che hanno l’obiettivo di raccontare ciò che avveniva nel castello di Monteprandone in epoca medioevale, narrando un pezzo di storia locale che fa da specchio a quella marchigiana e a quella di ciascuno di noi.

MOSTRA TEMPORANEA SU CAVALIER PRANDONE

Si parte venerdì 8 settembre, alle ore 18, con l’inaugurazione della mostra delle opere dei bambini della scuola dell’infanzia Colle Gioioso e di Borgo da Monte sul Cavalier Prandone a cura dell’artista Valeria Colonnella. I bambini dell’Istituto comprensivo durante lo scorso anno scolastico, guidati dalle insegnanti, hanno portato avanti un progetto didattico sulla storia locale e da questo sono nati disegni e illustrazioni che saranno oggetto della mostra temporanea che sarà aperta venerdì, sabato e domenica, dalle ore 17 alle ore 24. Ingresso libero.

A CACCIA DI STORIE CON IL CAVALIER PRANDONE

Durante MarcheStorie si andrà anche “A caccia di storie con il Cavalier Prandone” con gli incontri di letture condivise e promozione della lettura in famiglia per bambini e bambine in età prescolare curati dai volontari e dalle volontarie Nati per Leggere della Provincia di Ascoli Piceno, dalle educatrici del Nido Comunale in collaborazione con la cooperativa Pagefha, con il patrocinio del Comune di Monteprandone. Gli appuntamenti gratuiti, rivolti alle famiglie, ai bambini e alle bambine da 0 a 6 anni, si terranno: venerdì 8 settembre a Palazzo Parissi e domenica 10 settembre, al Museo dei Codici di San Giacomo, dalle 18:30 alle 19:30. La prenotazione è obbligatoria ai seguenti numeri 339.5031923 (Serena), 348.3109398 (Chiara).

LABORATORI CREATIVI PER FAMIGLIE

Nel pomeriggio di sabato 9 settembre, in piazza dell’Aquila, si terranno due laboratori creativi per famiglie. Uno è il laboratorio di falegnameria medievale che offrirà ai bambini ed alle bambine la possibilità di costruire, con tecniche semplici e sicure, oggetti in legno come spade, scudi, asce. Sotto lo sguardo vigile del falegname presente i bambini potranno usare morsetti, seghe, chiodi e martelli e capire come trasformare un semplice pezzo di legno in un oggetto finito. Il laboratorio è tenuto da Daniele Cannella, musicista, educatore e falegname. Sono previsti tre turni ore 16, ore 17 e ore 18. Evento gratuito su prenotazione al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-laboratorio-di-falegnameria-medievale-709405580187?aff=oddtdtcreator

L’altro laboratorio di tintura naturale della lana, tenuto da Giulia Alberti della fattoria “La Rocca”, è un laboratorio pratico di tintura naturale della lana con la tecnica dei vasi solari. I partecipanti prepareranno tutti gli ingredienti necessari per tingere piante, radici, bacche, legni, insetti in un vaso di vetro che poi dovranno esporre al sole per far sì che la lana si tinga. Adatto dai 2 anni in su, si terrà, sabato 9 settembre, alle 16:30. Evento gratuito su prenotazione al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-laboratorio-di-tintura-naturale-della-lana-709412210017?aff=oddtdtcreator

IN VIAGGIO NEL TEMPO

Sarà realizzata anche una passeggiata inclusiva storico-culturale nel centro storico. L’escursione partirà dal parcheggio adiacente le mura cittadine e si svolgerà su fondo asfaltato o lastricato con brevi tratti in pendenza tipici del paese. Durante il tragitto si potrà godere di meravigliosi affacci panoramici sulle campagne che degradano verso il mare, ammirare, accompagnati da una guida turistica, l’antico lavatoio, palazzi storici, meridiani che segnano lo scorrere delle ore, la casa in cui nacque San Giacomo della Marca con la Chiesa Collegiata e il Museo che conserva la libreria del Santo. La passeggiata si terrà domenica 10 settembre 2023, con ritrovo alle ore 11. La mattinata si concluderà con una degustazione. Evento gratuito su prenotazione al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-in-viaggio-nel-tempo-707673098287?aff=oddtdtcreator

RESIDENZA D’ARTISTA SU PRANDONE E IL SUO CASTELLO

Tutta la giornata di domenica 10 settembre si svolgerà una residenza d’artista sulla tecnica ad olio contemporanea, sarà un’esplorazione profonda e coinvolgente di questa splendida tecnica pittorica. Il manierismo della pittura a olio nell’iconografia dei cavalieri sarà spunto artistico e creativo di una residenza per artista, in cui spazio e tempo assicurano grande potenzialità di espressione e connessione sociale. Sarà un laboratorio intensivo di 10 ore, in cui gli artisti possano apprendere informazioni approfondite in un breve periodo, sia da un istruttore che da una comunità artistica. Gli artisti in residenza possono sfruttare l’opportunità per affrontare nuovi progetti, sviluppare idee o testare la tecnica ad olio verso dinamiche innovative. Di contro, il territorio acquisirà la presenza di artisti, per il periodo di residenza e delle opere realizzate per un periodo più lungo lasciandole esposte come patrimonio immateriale del territorio. Ideato dall’artista Stefano Tamburrini e Frida Art Accademy, libera Accademia di Belle Arti operante nel territorio ascolano da vari anni con esperienza di gestione di corsi e master in Alta Formazione Artistica, nonché di residenze d’Artista. Saranno coinvolti gli artisti Nazzareno Rossi, Roberta Petrocchi, Giuseppe Clerici, Isabella Floridia, Lorenza di Lorenzo, Barbara Piermanni, Monica di Francesco, Monica Gabrielli, Davide Curzi. Le opere realizzate rimarranno esposte a Palazzo Parissi dal 12 settembre al 22 ottobre.

VISITE GUIDATE DEL BORGO STORICO

Per tutto il festival saranno organizzate visite guidate presso il Museo Civico dei Codici di San Giacomo della Marca, il Museo Parrocchiale di Arte Sacra, la Casa Natale di San Giacomo della Marca, la chiesa San Nicolò di Bari, Chiesa Madonna della Speranza e altri luoghi di interesse storico e artistico del Borgo e presso il Museo Sistino di San Giacomo della Marca situato nel Santuario della Madonna delle Grazie. Per informazioni e prenotazioni 0735710930 oppure 0735710820 (ufficio Iat).

IL MEDIOEVO NEL PIATTO

Non mancherà una proposta enogastronomica a tema. Infatti i ristoratori e gli esercizi commerciali del Centro storico proporranno dei piatti dal sapore medioevale. Di seguito i piatti proposti e i numeri di telefono per prenotare.

Ristorante 1887 e Ristorante Dimora di Bacco

Zuppa di legumi e ortiche

Padellaccia di maiale

Verdure ripassate con ciccioli di grasso e magro

Venerdì, sabato e domenica, pranzo e cena – Info e prenotazioni 3356527480

Ristorante San Giacomo

Zuppetta di fave roveja in onore a San Giacomo della Marca

Polpettine di cicoria in salsa di pecorino e zafferano

Maltagliati alle ortiche con erbe spontanee

Coniglio ripieno al finocchietto

Venerdì e sabato a cena e domenica a pranzo – Info e prenotazioni 073562545

La Bottega di Barbara

Salsiccia e uva

Venerdì, sabato e domenica a cena – Info e prenotazioni 3287040922

Enoteca 23

Birre artigianali e Vinello

Venerdì, sabato e domenica, a cena – Info e prenotazioni 3294114969 oppure 3466427222

Info su pagine Facebook e Instagram Monteprandone Turismo oppure 0735710820 (ufficio Iat).