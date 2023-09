Di Giancarla Perotti

CUPRA MARITTIMA – Tanti saranno gli eventi che si susseguiranno da oggi fino a domenica, durante i quali le associazioni mostrano le loro attività per un turismo esperienziale che prolunga la stagione estiva. Tra le attività sportive a quelle culturali, laboratori per bambini, passeggiate naturalistiche e degustazione di prodotti tipici, così sarà vissuta “la tre giorni” della rassegna “Marche storie 2023”

Molto soddisfatto il sindaco Alessio Piersimoni che ha aperto la conferenza stampa di affermando: “È una grande opportunità che ci ha dato la Regione in quanto siamo riusciti ad ottenere un finanziamento di circa 7.000 euro per realizzare questo progetto grazie al lavoro che ci è stato per intercettare i fondi per poterlo realizzare. Una rassegna che ci offre l’opportunità di conoscere e vivere il Paese alto e di collaborare con le associazioni del territorio che offrono le loro attività per un turismo esperienziale. “Marche storie” ci consente di proporre ai turisti questa rassegna prolungando così la stagione estiva”.

L’Assessore alla Cultura, Daniela Luciani asserisce che l’obiettivo del progetto è quello di “Raccontare l’identità dei nostri borghi che proponiamo attraverso lo spettacolo dal vivo “Il capitano e la strega” messo in scena dall’associazione culturale Nuova Linfa in programma da venerdì alla domenica a partire dalle 21.30, con ingresso libero, al Cortile del Museo Archeologico del territorio, presso la piazzetta Bucci al Borgo di Marano. Questa tre giorni sarà anche occasione per ricordare l’archeologo, recentemente scomparso, Fabrizio Pesando”.

Svariati sono gli appuntamenti programmati: dalle attività sportive alle attività culturali, laboratori per bambini, visite guidate, degustazione di prodotti tipici organizzata dalla Pro Loco “Castagne al Borgo”. Alla conferenza stampa hanno partecipato i rappresentanti di alcune associazioni che hanno collaborato alla riuscita della rassegna “Marche storie: Marco Giglio, direttore del Parco Archeologico Naturalistico “Civita” di Cupra Marittima; Danilo Tomassetti, direttore della Casa Museo dell’artista Nazzareno Tomasetti e membro dell’Associazione Arca dei Folli; Vincenzo Mozzoni, presidente dell’Associazione ASD Venti Nodi; l’ingegnere Alessandro Ciarrocchi, membro dell’Associazione Amici del Presepio Permanente; il professor Luciano Bruni, membro della Pro Loco di Cupra Marittima e Simone Amabili, direttore artistico del Festival Marchestorie, sceneggiatore e regista dello spettacolo “Il Capitano e la Strega”.

Un altro appuntamento importante che inizia oggi alle ore 15.00 è l’itinerario storico naturalistico, della durata di 3 ore, con la possibilità di noleggiare biciclette elettriche: il punto di ritrovo è la foce del torrente Sant’Egidio. Tale iniziativa è stata organizzata in collaborazione con l’associazione “Guide cicloturistiche delle Marche” e l’associazione “Fuori di sella”.

L’Assessore Luciani aggiunge che si potrà partecipare alla “Scoperta del Parco Archeologico Naturalistico Civita” con laboratori didattici e visite guidate, a cura della cooperativa “Integra Il Picchio”. Mentre domenica 10 settembre alle ore 17.00 è programmata la passeggiata storico-naturalistica cura dell’Asd Sportime con meta all’azienda agricola agrituristica “La fattoria di Lori” dove sarà possibile gustare una merenda, e fare esperienza della fattoria con la visita agli animali e laboratori didattici. Sabato 9 alle ore 17.30 ci sarà un’altra attività per le famiglie con il biologo dottor Vissani “Alla scoperta della flora e della fauna” del Parco naturalistico oltre che archeologico. Sabato e domenica sarà possibile partecipare ad attività sportive nautiche a cura delle associazioni Kayak sea spirit, Asd Venti nodi, Asd Catapoint.

Ci sarà anche la visita guidata al Borgo e al Presepe a cura dell’associazione Amici del Presepe permanente” descritta da Sandro Ciarrocchi. Sabato alle 18.30 presso Belvedere Calcagno ci sarà la presentazione del libro di Silvia Alessandrini Calisti “Marche stregate. Viaggio nella stregoneria popolare marchigiana”. Dialogherà con l’autrice Valentina Lucadei. Il laboratorio di arti creative per bambini sulla leggenda della fontana delle streghe di via delle Cupe è in programma per sabato, dalle 17.00, in piazza Libertà, a cura dell’associazione “L’arca dei folli”.