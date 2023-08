SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ultimi ritocchi per l’US Samb in vista dell’esordio ufficiale stagionale di domenica in Coppa Italia Serie D contro l’Atletico Ascoli.

La società ha reso noti gli acquisti di due nuovi giovani under.

Il difensore centrale russo classe 2004, Orts Tsechoev, proveniente dal settore giovanile del Pfc CSKA Moscow e il giovane portiere classe 2007, Matteo Grillo, aggregato in prima squadra già dal ritiro precampionato.

Contestualmente la società comunica che il nuovo responsabile dell’area medica per la stagione 2023-2024 sarà il dottor Fabio Galanti.

Nel frattempo, cresce l’entusiasmo, con gli abbonamenti che, stando agli ultimi dati, volano ormai a quota 1500.