FERMO – Controlli dei Carabinieri a contrasto dell’immigrazione clandestina: denunciati tre irregolari. Segue la nota dell’Arma:

«Nei giorni scorsi, durante un mirato servizio finalizzato a contrastare l’immigrazione clandestina, a Fermo, i militari della dipendente Sezione Radiomobile hanno concluso gli accertamenti e deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria due cittadini extracomunitari, nordafricani, entrambi di circa 30 anni, per i reati di inosservanza del decreto di espulsione dal territorio nazionale e ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

I soggetti sono stati controllati sul lungomare di Porto Sant’Elpidio (FM), dove si erano accampati in tenda. Uno dei due era oggetto di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Terni nel 2022, mai eseguito, mentre l’altro, espulso con decreto di espulsione di quattro anni emesso dal Prefetto di Macerata nel 2017, era tornato illegalmente in Italia. Dopo le operazioni di foto-segnalamento ed identificazione, i predetti sono stati accompagnati presso l’Ufficio Immigrazione locale della Questura per procedere all’espulsione dal territorio nazionale. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dalla Dipendente Sezione Radiomobile, che ha proceduto con gli accertamenti.

Analogamente a Montottone (FM) i militari della locale Stazione dei Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un cittadino africano 40enne, per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato Italiano. Il soggetto è stato individuato e controllato in Ortezzano (FM) presso un bed and breakfast. Dall’accertamento è emerso che il predetto si trovava in Italia in violazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 286/98. Dopo le procedure di foto-segnalamento, è stato accompagnato presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Fermo per definire la propria posizione».