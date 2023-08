RIPATRANSONE – “Ripatransone di Mercoledì”, ultimo appuntamento della manifestazione di Ripatransone, dalle ore 18 presso il centro storico di Ripatransone gli artigiani-artisti che esporranno le loro opere, creazioni interamente handmade, vi aspettano per mostrarvi moltissimi prodotti: dalla ceramica al vetro, dal lavoro al telaio al cuoio, dalla lavanda alla realizzazione di oreficeria artistica, dal riuso di materiali alle lavorazioni in feltro, dalla pelle alle lavorazioni con saponi profumati, fino ad arrivare alla lavorazione del legno.

Mercoledì 23 agosto, alle 21.30, lo storico d’arte Andrea Viozzi presenterà il libro ‘Il giallo della sonnambula sui tetti’ all’interno di un suggestivo percorso d’arte contemporanea grazie alle opere di Fabrizio Mariani, Alfredo Celli e Giancarlo Costanzo.

Saranno presenti l’autrice, Nuela Celli, l’attrice Debora Giobbi, che leggerà alcuni brani del libro, e gli artisti in esposizione.

L’evento si terrà presso il Giardino Ex Acli di Ripatransone, all’interno della rassegna Ripatransone di Mercoledì, in collaborazione con il Museo Diocesano che sarà aperto per l’occasione.

Dalle ore 18.30 presso le cantine del Palazzo storico Lupidi-Boccabianca ci sarà una degustazione guidata a cura del Sommelier Francesco Felix in occasione della rassegna “Vite nei Vicoli” su prenotazione obbligatoria presso il centro Iat.

Nell’ambito della manifestazione, oltre al food, sono previsti anche momenti di intrattenimento per i più piccoli con i laboratori creativi di Pippi Animazione.

“Ripatransone di Mercoledì” è organizzata dall’agenzia Seventeen di Massimo Croci, con il patrocinio del Comune di Ripatransone.

Maggiori dettagli su:

• info@seventeeneventi.it – 3398207220

• Canali social Visit Ripatransone

• visitripatransone.it