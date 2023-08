Dopo una lunga malattia, si è spento oggi, 22 agosto 2023, all’ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato, il celebre cantautore e compositore Toto Cutugno.

L’artista, che aveva da poco compiuto 80 anni, aveva raggiunto l’apice del successo negli anni ’80 e ’90, partecipando a vari festival nazionali e internazionali, come il festival di Sanremo e l’Eurovision Song Contest, ed esportando la propria musica in tutto il mondo. Amato sia in Italia che all’estero, Cutugno ha rappresentato e rappresenta tuttora la tradizione musicale italiana, grazie a tanti splendidi brani che lo hanno reso famoso e alla sua “italianità”, che gli ha permesso di essere apprezzato ovunque.

Con lui se ne è andato un altro pezzo della musica italiana.