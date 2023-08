SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Camminare sull’Acqua”, una passeggiata nel letto del torrente Albula 20 agosto 2023, dalle 18 alle 20.

Partenza in programma al parcheggio centro commerciale smeraldo, San Benedetto del Tronto parte del progetto lungastradadisabbia a cura di ikonemi.

Una passeggiata sul letto dell’Albula è un evento creato per instaurare connessioni eterogenee col torrente e i suoi abitanti. Un’esplorazione a piedi, dalla località ponte Rotto alla foce, per osservare un brano di città da una prospettiva insolita: a pelo d’acqua, per avvicinarsi, muoversi lentamente e condividere.

Un gioco, non una visita guidata, per prendere parte a un processo di costruzione condivisa di conoscenze comuni: cercando di individuare i diversi elementi, viventi e non viventi e umani e non-umani, dell’alveo del torrente per interpretarne le connessioni, le istanze e i desideri. Camminare sull’acqua è il secondo evento di lunga strada di sabbia.

Un progetto, ancora in costruzione, di ikonemi ideato e curato da Daniele Cinciripini e Serena Marchionni con il contributo di Guido Benigni. Prende avvio dal desiderio di riflettere l’immaginario costiero e demaniale della città adriatica e di attivare processi di partecipazione, mappatura, gioco con chi il territorio lo abita sia stabilmente sia temporaneamente. Perché camminare nel letto del torrente Albula se lunga strada di sabbia è un progetto che si occupa di demanio marittimo? L’occasione è arrivata grazie al concorso di idee bandito dal comune di San Benedetto del Tronto per la riqualificazione dell’area di foce dell’Albula (in scadenza il 30/08), anche il torrente ha le sue spiagge e l’alveo è territorio demaniale. Non esiste migliore occasione di un imminente cambiamento per attivarsi, camminare, stimolare un senso di appartenenza per un brano di territorio che attraversa il cuore della città nella speranza di generare connessioni eterogenee e stimolare una cura condivisa, dal basso.

“Lunga strada di sabbia è un progetto che nasce per indagare la città adriatica a partire dalla costa marittima, dal mare verso la città e le colline, con uno sguardo obliquo che interpreta lo spazio demaniale come riflesso di un sistema complesso. L’evento è gratuito, consigliamo di indossare scarpe chiuse. Al termine mangeremo qualcosa insieme a chi vorrà unirsi a noi (se siete interessat vi preghiamo di scriverci)”. info: ikonemi.fotografia@gmail.com | 3476724529 (Serena)