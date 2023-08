SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per un Ferragosto all’insegna del divertimento e dei mille colori, le parole da segnare in agenda sono due come i giorni, “Super Tropical”, il 14 e 15 agosto. Di seguito alcuni dettagli del programma offerto che può essere consultato per intero in locandina.

Il 14 agosto al torna l’imperdibile “Tropical Santa Claus”. Dalle ore 10 si indossa cappellino da Babbo Natale e ghirlanda e si partecipa alla grande festa con balli in mare, scritte umane giganti in mare ed il grande tuffo collettivo, oltre all’atteso arrivo del Babbo Natale Tropicale. Si vocifera in giro che l’arrivo sarà ricco di colpi di scena.

Il pomeriggio, dalle ore 16, spettacolari concerti, Dj set e corpi di ballo tra cui la band di Gianluca Pieranninzi ed il grande gruppo dell’Animazione Ciquibum, che spopolano sulle spiagge della riviera.

La mattina del 15 agosto è caratterizzata dal saluto al sole ed attività rivolte al benessere fisico; mentre il pomeriggio di ferragosto si può indossare abiti ed accessori stravaganti perché al “Super Tropical” arriva il “Super Carnavàl”, con lo Spettacolare Concerto-Evento in spiaggia con Nico Virgili e la sua Coinvolgente Coconice Band, la grande Animazione Ciquibum, i Dj di Radio Azzurra, il concerto dei Varie Età, le telecamere di Vera Tv e molti altri Artisti, Cantanti e Performers.