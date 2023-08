GROTTAMMARE – Conto alla rovescia per il gran ferragosto grottammarese, previsto per martedì 15 Agosto alle ore 21.30 in Piazza Fazzini. Come consuetudine spazio alla musica e riflettori accessi sulle giovani band emergenti del nostro territorio. Protagonisti per la prima volta a Grottammare I Distretto 13, gruppo pop rock, capace di interpretare al meglio il panorama musicale internazionale.

La band sta trascorrendo l’estate, attraverso numerosi appuntamenti, a suonare in giro per le Marche. Non poteva mancare, allora, fra le tappe, la città di Grottammare. Una bella occasione per lasciarsi andare al ritmo della musica e stare in compagnia.

Con Energia e gran ritmo questa vivace cover band propone i migliori successi di artisti del calibro di Rod Stewart, Negramaro, Caparezza, Gianna Nannini, AC/DC , Bruno Mars, Mark Ronson, Elton John e molti altri.

La nota band marchigiana è composta dai seguenti elementi: Massimo Lori, Marco Marini e Vinicio Simonetti alle chitarre, Alessio Di Buo’ alla batteria, Tony Ciarrocchi al basso, Manila Lupini e Gloria Galie’ sono le voci.

L’evento è stato pensato e organizzato dall’associazione Artistic Picenum insieme alla Città di Grottammare, che rinnovano per il terzo anno consecutivo il sodalizio Ferragostano. Conduce la serata Luca Sestili. Ingresso all’ evento gratuito.

Per tutte le informazioni chiamare il numero 3475406630.