SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In programma, dal 25 al 28 agosto, a San Benedetto del Tronto, la prima edizione della Festa del Cinema Pirata, a cura dell’ associazione culturale Giungla Collective, un festival del cinema indipendente dedicato agli autori italiani under 35 e alle produzioni indipendenti che si sono distinte per coraggio, intraprendenza e originalità.

Le proiezioni si svolgeranno presso la Casa del Pescatore, dove, nel pomeriggio, avverranno anche incontri di formazione e discussioni, mentre le mattinate saranno dedicate alle domande ai registi sui film proiettati. Il programma include sia cortometraggi che lungometraggi, in linea con molti festival d’avanguardia e la selezione prevede una rosa di titoli e autori che si sono già distinti nei maggiori festival nazionali e internazionali. In concorso tre lungometraggi: Quanno Chiove di Mino Capuano, trittico di storie di relazioni, nostalgie e distanze emotive e fisiche, presentato alla rassegna di Nanni Moretti “Bimbi Belli”; Sacro Moderno di Lorenzo Pallotta, racconto di una terra carica di tradizioni e valori e allo stesso tempo prigione per una generazione impossibilitata a rimanervi, in selezione ad “Alice nella Città“e Le eumenidi di Gipo Fasano, allucinato viaggio notturno di un giovane della “Roma bene” che, dopo aver compiuto un delitto, vaga senza meta in attesa di giudizio, anch’esso in selezione ad “Alice nella Città“. Tra i cortometraggi in concorso, invece, “Una volta ancora di Giulia Di Maggio, di recente presentato al prestigioso “Vision du Réel”, giocosa indagine sulla vita di una spiaggia durante le diverse stagioni, Sonnenstube di Davide Palella, documentario di archivio realizzato tramite il Festival di Locarno sulla ricerca semiotica tra il visibile e l’invisibile, Riscaldamento Locale di Manuel Vitali, commedia grottesca su un mondo colpito da un caldo sempre più asfissiante, Real Guadagna di Laura D’Angeli e Giusi Restifo, documentario sul senso di appartenenza a una comunità, il quartiere Guadagna di Palermo, e Ai bambini piace nascondersi di Angela Norelli, film d’archivio che teorizza riti tribali e giochi d’infanzia, in selezione al Torino Film Festival. Al film vincitore sarà assegnatoun premio da una giuria di esperti del settore composta da Elena Gigliotti, attrice e regista teatrale, Matteo Alfonso, attore, regista ed esercente cinematografico, Leonardo Strano, critico cinematografico e Mariagiorgia Ulbar, poetessa.

L’associazione Giungla Collective è nata nel 2022, è attiva nella produzione di cortometraggi dal 2018 ed è presente attivamente sul territorio dall’inizio del 2023 con la sua rassegna cinematografica Altra Marea. Molti dei suoi lavori sono stati presentati in importanti festival e hanno vinto numerosi premi. Recentemente ha vinto la Menzione Speciale Ugo Adilardi al prestigioso Premio Cesare Zavattini con il cortometraggio Forza e Coraggio, storia dei 100 anni della Sambenedettese, che presto verrà presentato nei festival di settore e da un anno organizza a San Benedetto eventi legati al cinema e alla stand-up comedy. Il consiglio d’amministrazione è composto da Francesco Bovara, attore, Giovanni Merlini, regista, Lorenzo Silano, regista, Andrea Damiano, produttore.