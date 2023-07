SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Serata di premiazioni quella vissuta al Circolo Nautico Sambenedettese in occasione della conclusione dei festeggiamenti per la Madonna della Marina.

Al termine della celebrazione solenne nella Cattedrale di San Benedetto, infatti, il vescovo Carlo Bresciani, insieme al sindaco Antonio Spazzafumo, hanno consegnato al presidente del comitato di quartiere San Filippo Neri, Roberto Vesperini e allo skipper, Matteo Terenzi, il trofeo riservato al vincitore del Palio Velico, alla sua ottava edizione. Si ringraziano per l’organizzazione il deus ex-machina dell’evento, Manrico Urbani, il Circolo Nautico Sambenedettese e il Circolo Ragn’a vela.

Il Cns ha poi ospitato la cerimonia di premiazione del XX Concorso letterario Premio Massimo De Nardis per un racconto di mare. Nella sezione A ha vinto il racconto “Fili invisibili” di Alessandra Camporota di Catanzaro, allieva dell’Istituto Comprensivo G. Pascoli di Catanzaro. Per la sezione B è stato premiato il racconto “Mare: odi et amo” di Anita Pia Serravalle di Rose, in provincia di Cosenza, frequentante il Liceo Classico Gioacchino Da Fiore di Rende.

Menzione speciale della Giuria Giovani per Aurora Maiolino di Grottammare, dell’Isc Centro Media Curzi di San Benedetto (classe III C), con il racconto “Il mare non tradisce mai” e per Noemi Panetta di Locri, provincia di Reggio Calabria, studentessa del Liceo Scientifico Zaleuco di Locri (classe V A), con il racconto “Alla ricerca della terra perduta”.