SAN BENEDETTO DEL TRONTO – San Filippo Neri si aggiudica anche l’edizione 2023 del Palio Velico e concede il bis. Lo scafo pilotato da Matteo Terenzi trionfa in finale e permette al quartiere nord di San Benedetto di restare in possesso del trofeo che verrà consegnato al presidente Roberto Vesperini domani sera al termine della celebrazione solenne in onore della Madonna della Marina, alla presenza di S.E. il Vescovo Carlo Bresciani.

L’imbarcazione che rappresentava San Filippo Neri, dopo aver saltato i gironi eliminatori in quanto campione uscente ed aver eliminato in semifinale Agraria (timoniere Arnaldo Parere) e Fosso dei Galli (Federico Costantini), ha battuto in finale il quartiere Mare, con la giovane Aurora Maiolino come skipper, che comunque ha lottato fino all’ultimo per avere la meglio sul più esperto Terenzi. In semifinale Maiolino aveva avuto la meglio su Porto d’Ascoli Centro (Andrea Ruffini) e su Marina Centro (Chiril Vagnoni).

Le regate si sono svolte nello specchio d’acqua antistante il molo Sud, con delle condizioni meteomarine ottimali. Manrico Urbani è stato, come sempre, l’anima di questa manifestazione, sia in veste di organizzatore che di speaker, curando ogni singolo dettaglio dell’evento. Hanno collaborato all’evento (giunto all’ottava edizione) il circolo Ragn’a Vela, che ha fornito alcuni degli skipper che hanno partecipato alla gara, i giudici di gara Maria Grazia D’Ercoli e Daniela De Angelis, il Circolo Nautico Sambenedettese con il presidente Igor Baiocchi in testa e tutto lo staff organizzativo, l’amministrazione comunale, Stefano Greco, Stefano Gaetani, il comitato organizzatore della festa della Madonna della Marina e i comitati di quartiere che hanno sposato la causa del Palio Velico.