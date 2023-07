SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è svolto il VI Memorial Peppe Piunti “Catarì”, ovvero il torneo promozionale che il Circolo Nautico Sambenedettese tradizionalmente organizza nel periodo di luglio, quando inizia la stagione di pesca al tonno rosso. A vincere questa edizione è stato “The King” di Miro Costantini con Franco Jr. Marucci e Antonio Chiaromonte, secondo “Cianì” del comandante Igor Baiocchi con Giulio Urbani, Manuel D’Ercoli ed Emidio Silenzi, terzo “Moby Dick”, con l’equipaggio composto dal giovanissimo figlio Giacomo e dal padre Pietro, quarto “Pequeño Nieto” e quinto “Hard Fish”.

Catture interessanti ma non determinanti per tanti altri equipaggi tra cui uno dei favoriti, il team “Fog” del capitano Tonino Carlini, detentore del titolo in carica che quest’anno non ha trovato il giusto specchio d’acqua. Le condizioni meteo ottimali e la grande promozione condotta nei giorni precedenti hanno portato quest’anno ben diciotto equipaggi a darsi battaglia per aggiudicarsi l’ambito titolo. Con la collaborazione della Federazione Pesca, tramite la Sezione Provinciale di Ascoli Piceno nella persona del Giudice di Gara Giannino Marconi e del Direttore di Gara, Gaetano Rozzi a bordo della barca giuria condotta dal capitano Samuele Maurizi, la gara è iniziata alle ore 8.30 dopo aver commemorato Catarì con la tradizionale corona di fiori rilasciata a largo della piattaforma Pennina, accompagnata dal suono delle trombe di tutte le imbarcazioni e da un lungo applauso. Quindi la partenza con la corsa alle proprie posizioni e l’avvio della gara che è stata emozionante.

Nel finale si sono riaperti i giochi con diverse catture dell’equipaggio “Pequeño Nieto” di Marco Giordani con Giovanni Acciarri, Francesco Turso e Stefano D’Angelo e del team “Hard Fish” del comandante Giacomo Forti, con Piergiorgio Crincoli, Davide Santomo e Marco Mazzalupi, Un ringraziamento va quindi alla sezione pesca del Cns che ha organizzato al meglio la giornata, alla Capitaneria di San Benedetto del Tronto, a tutti gli equipaggi in gara, a Chiara Forti per il servizio fotografico e a Martina Centola per i video.

Un ringraziamento speciale infine alla famiglia di Peppe Piunti, presente la moglie Antonietta, che con il grande amore di sempre per questa manifestazione, ha messo a disposizione dei bellissimi premi per i vincitori. Ora dopo la pausa di agosto si guarda già al grande appuntamento del 2/3 settembre, il prestigioso international challenge “La Sfida” che quest’anno arriva alla 23ma edizione come Memorial “Massimo De Nardis” e offrirà ai vincitori anche l’accesso alla finale del campionato italiano 2024 di big game per equipaggi. Questa la classifica finale dei diciotto partecipanti: The King, Cianì, Moby Dick, Pequeño Nieto, Hard Fish, Carolina, Makira, Arcadia, Nauta, Checco, Veleno, Vagabond 2, Slam, Mediterranee 40, Fog, Sintonia, Dea, Camilla.