FERMO – I Carabinieri di Fermo hanno denunciato una persona per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, nonché per detenzione abusiva di armi. Segue la nota dell’Arma:

«Nel corso di un mirato controllo di iniziativa, condotto su un individuo classe ‘63 residente a Fermo, sono state rinvenute discrete quantità di stupefacente e armi non denunciate. Nello specifico, il soggetto è stato trovato in possesso di 52 piante di marijuana, e di circa 300 grammi di marijuana già essiccata, oltre a una modesta quantità di hashish. Inoltre, è stato scoperto che deteneva una baionetta da guerra non denunciata. Tutti gli oggetti illeciti sono stati sottoposti a sequestro, mentre sono stati ritirati cautelativamente ulteriori 8 fucili, regolarmente detenuti.

I Carabinieri di Fermo intendono proseguire con tali controlli e servizi specifici per contrastare l’attività di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, nonché per garantire il rispetto delle leggi sul possesso di armi. Queste azioni sono fondamentali per la tutela della sicurezza. Si invita la cittadinanza a collaborare attivamente fornendo informazioni utili e segnalazioni di attività sospette».