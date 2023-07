SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ in programma la seconda edizione di Marche Manouche – Festival Jipsy Jazz, organizzata dal comune di San Benedetto del Tronto in collaborazione con l’associazione Arte Viva, con il patrocinio dell’ Assoartisti Adriatico e la collaborazione dell’ associazione Antoniana Eventi.

Giovedì 20 luglio, alle ore 21,15, presso il parco Wojtyla di San Benedetto del Tronto, si esibirà il trio Accordi Disaccordi, molto attivo nel panorama swing nazionale e internazionale, composto dai due fondatori Alessandro Di Virgilio e Dario Berlucchi alle chitarre e da Dario Scopesi al contrabbasso, che proporrà un ampio repertorio gipsy jazz che andrà dai classici della migliore musica jazz e manouche degli anni ’30 a inediti e riarrangiamenti di brani più moderni, secondo una personalissima interpretazione che loro stessi amano definire “hot Italian swing“, ispirata allo stile del celebre chitarrista Django Reinhardt.

Questi artisti hanno suonato nei principali festival del mondo tra cui Umbria Jazz Festival, Athens Technopolis Jazz Festival, Moscow Jazz Festival, Torino Jazz Festival e vantano numerosi tour nazionali e internazionali in Australia, Russia, Usa, Grecia, Turchia, Francia, Inghilterra. In questa occasione, saranno anche accompagnati da un’ospite d’eccezione: Anais Drago, un’artista che già da qualche anno sta spopolando non solo nel mondo “manouche” ma anche in svariati rami del jazz italiano, tanto da essere stata definita dalla rivista “Musica Jazz” miglior nuovo talento 2021.

L’ingresso è gratuito.