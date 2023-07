MONTEPRANDONE – Proseguono anche nei mesi di luglio ed agosto gli incontri di letture condivise e promozione della lettura in famiglia per bambini e bambine in età prescolare curati dai volontari e dalle volontarie Nati per Leggere della Provincia di Ascoli Piceno, dalle educatrici del Nido Comunale in collaborazione con la cooperativa Pagefha, con il patrocinio del Comune di Monteprandone.

Sono due gli appuntamenti con “Un’estate da leggere” in programma venerdì 21 luglio, nel parco “Il Boschetto” a Monteprandone e venerdì 25 agosto, nel Parco della Conoscenza, a Centobuchi.

Gli incontri rivolti alle famiglie, ai bambini e alle bambine da 0 a 6 anni, sono ad ingresso gratuito e avranno inizio alle ore 18. È consigliato portare una coperta o un asciugamano.

La prenotazione è obbligatoria ai seguenti numeri 339.5031923 (Serena), 348.3109398 (Chiara).