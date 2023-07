Tra conferme e novità, il programma si svilupperà su molti filoni: Musica, Teatro, Letteratura, Tradizione, Enogastronomia, Sociale, Arte, Scienza, Sport ed Intrattenimento.

Anche per il 2023, forte è il coinvolgimento delle realtà associative della Città, in campo per offrire a cittadini del territorio e turisti un’esperienza di visita autentica e che andrà ad esaltare le eccellenze culturali della Città.

Spicca il tradizionale Puzzle Gastronomico, giunto alla 34ª edizione (13-14-15 agosto).

Tra le nuove iniziative, RIPATRANSONE…DI MERCOLEDÌ, il mercatino di artigianato, arte, laboratori e street food, tutti i mercoledì dal 19 luglio al 23 agosto (dalle ore 18:00), a cura di Seventeen eventi.

Altra novità è la rassegna di Teatro Umoristico FONTI DI RISATE, a cura di Artistic Picenum, con Francesco Paolantoni e Stefano Sarcinelli (15 luglio) e Valentina Persia (16 luglio).

Un nuovo festival animerà il Teatro delle Fonti, cuore musicale del Piceno: TILT SUMMER FESTIVAL, un nuovo contenitore che ha l’obiettivo di costituire un punto di riferimento musicale per il territorio nello storico scenario dell’arena ripana. Tra i nomi coinvolti, Piccolo G e Anastasio (8 agosto), Naska (9 agosto), inserito anche nel 17 festival, e i Marlene Kuntz (21 agosto) con altre novità in arrivo.

Si rinnova l’incanto di RIPAMAGIC, il festival della magia giunto alla sua seconda edizione (10 e 11 agosto).