Latte Macchiato. Martedì 11 alle 18:30, ospite la quintessenza della marchigianità: Piero Massimo Macchini

E’ meglio avere un marchigiano in casa, o a teatro o al cinema, in piazza, ecc. che dietro la porta, soprattutto se si chiama Piero Massimo Macchini. Il comico fermano è ospite del po’ po’ di podcast che non s’ha da fare.

A condurre i due soliti improponibili Gian Marco “Evo” Marconi e Antonio Di Salvatore, accompagnati dal sussiegoso pesce Manolo.

Latte Macchiato è anche nella Web TV di Riviera Oggi.

Seguici su Youtube (cliccaqui), Instagram (@lattemacchiato_podcast) e Tik Tok (@latte_macchiato_podcast).