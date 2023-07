TORTORETO – Riportiamo comunicato stampa del Pd di Tortoreto.

“L’estate è giunta e, insieme a essa, la vivacità dei turisti che affollano le spiagge di Tortoreto, una località turistica incantevole sulla costa. Tuttavia, il persistente problema dei parcheggi sta gettando un’ombra sulla gioia di questa stagione. Da decenni, si parla di questa questione che sembra essere un’epica battaglia per l’amministrazione locale. La lentezza e la mancanza di volontà nel trovare soluzioni adeguate stanno danneggiando principalmente i residenti, che vedono sempre più difficile trovare un posto auto nelle vicinanze delle proprie abitazioni. È un problema che si estende non solo al Lido, ma anche al centro storico del paese, rendendo necessaria un’azione immediata e mirata.

Un problema che si ripete:

Il cuore pulsante di Tortoreto, il centro storico, è affascinante con le sue stradine pittoresche e i monumenti storici che ne caratterizzano il fascino. Tuttavia, la bellezza del centro storico si scontra con l’assenza di spazi dedicati al parcheggio. I residenti si trovano costantemente a dover fare i conti con la frustrazione di non trovare un posto auto nelle vicinanze delle proprie case, costringendoli a lunghi tragitti a piedi o a parcheggiare a distanza dagli obiettivi di loro interesse. Questo crea non solo disagio, ma anche una serie di difficoltà logistiche per i negozi e le attività commerciali, che subiscono una diminuzione del flusso di clienti.

Il Lido, invece, è una zona particolarmente affollata durante la stagione estiva. I turisti che affollano le spiagge spesso scambiano i parcheggi cittadini per posteggi privati, lasciando le proprie auto parcheggiate anche in divieto di sosta per lunghi periodi, senza mai spostarle. Questa situazione crea notevoli problemi per i residenti che si trovano a dover fare i conti con una scarsità ancora maggiore di spazi disponibili per il parcheggio.

Proposte concrete per una soluzione:

La situazione attuale richiede un intervento deciso e mirato da parte dell’amministrazione locale. È necessario mettere in atto misure che soddisfino le esigenze sia dei residenti che dei turisti, contribuendo a migliorare la qualità della vita della comunità e garantendo un ambiente accogliente per i visitatori.

Una soluzione potrebbe essere l’implementazione di un piano parcheggi che preveda la suddivisione delle aree in zone riservate ai residenti, consentendo loro di parcheggiare in determinate zone del paese. Questo potrebbe essere realizzato mediante l’istituzione di strisce gialle, riservate esclusivamente ai residenti, nel centro storico e nelle zone limitrofe. Allo stesso tempo, potrebbe essere considerata l’estensione delle zone a pagamento, come le strisce blu, su tutta la città, con l’assegnazione di permessi speciali ai residenti, suddivisi per aree. Questo avrebbe l’effetto di incentivare i turisti a parcheggiare in zone designate, contribuendo così al miglioramento complessivo del paese attraverso la loro partecipazione alle tariffe di sosta.

È essenziale che l’amministrazione comunale coinvolga attivamente i residenti nella definizione di tali misure, ascoltando le loro proposte e preoccupazioni. Solo attraverso un dialogo aperto e una collaborazione diretta con la comunità si possono trovare soluzioni realmente efficaci.

La questione dei parcheggi a Tortoreto rappresenta una sfida critica che richiede un’azione immediata da parte dell’amministrazione locale. È essenziale considerare sia le esigenze dei residenti che quelle dei turisti al fine di garantire un ambiente vivibile e accogliente per tutti. L’implementazione di un piano parcheggi ben strutturato, che comprenda la suddivisione delle zone e l’estensione delle zone a pagamento, potrebbe essere una soluzione concreta per affrontare questa problematica. Tuttavia, è fondamentale che l’amministrazione agisca con tempestività e coinvolga attivamente la comunità nella definizione di tali misure. Solo attraverso uno sforzo collettivo si potrà affrontare efficacemente il problema dei parcheggi, contribuendo così al benessere dei residenti e al successo turistico di Tortoreto”.