TERAMO – La Polizia arresta un pregiudicato 61enne in Piazza Garibaldi per detenzione ai fini di spaccio. Segue la nota della Questura:

«Nella mattinata di ieri, nel corso di uno specifico servizio finalizzato a scongiurare il traffico illecito di sostanze stupefacenti in questo centro cittadino, personale della locale Squadra Mobile, Sezione Antidroga, ha tratto in arresto, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un italiano, 61 enne con pregiudizi di polizia, residente a Teramo.

Il predetto, in questa Piazza Garibaldi, a seguito di perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di 11 dosi di eroina, occultate all’interno di un pacchetto di sigarette, pronte per essere cedute a terzi. Inoltre, nella sua abitazione a seguito di perquisizione domiciliare venivano rinvenuti ulteriori 30 dosi ed un pezzo solido della stessa sostanza, per un peso complessivo di grammi 97, nonché materiale per il confezionamento dello stupefacente. Il predetto è stato associato alla locale casa Circondariale a disposizione dell’A.G».