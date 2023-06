SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ritorna il servizio bus navetta gratuito tra il parcheggio dello stadio e il lungomare, corse ogni 20 minuti nei fine settimana di luglio e tutti i giorni in agosto. Servizio proposto da Start e dall’Amministrazione Comunale, dedicato a chi raggiunge San Benedetto del Tronto in auto e vuol godere del mare e degli intrattenimenti senza il problema di trovare un parcheggio. Sarà possibile lasciare il proprio mezzo nelle aree di parcheggio circostanti lo stadio “Riviera delle palme”.

Il passaggio della navetta avverrà ogni 20 minuti, dalle 8 alle 19, con numerose fermate tra il parcheggio dello stadio e l’intero lungomare, fino a Porto d’Ascoli. La mappa del percorso e le fermate con i relativi orari sono consultabili sul sito comunale, nell’area tematica “Mobilità e trasporti”.

L’assessore al turismo Cinzia Campanelli si è così espressa:“Abbiamo deciso di riproporre questo servizio sia come scelta responsabile nei confronti dell’ambiente, sia come misura di riduzione del traffico nell’area del lungomare che, come è noto, soffre nei due mesi centrali della stagione turistica per il grande afflusso di visitatori. Il servizio è rivolto in primis ai pendolari della spiaggia, a chi risiede nei Comuni comprensorio. Cosicché possano trascorrere le giornate al mare senza che debbano sostenere spese in più per il carburante necessario a spostarsi per cercare un posto libero o per il pagamento della sosta”.

Ha, poi, aggiunto: “Rinnovo tuttavia l’appello che feci già lo scorso anno e che rivolgo sia ai residenti sia agli ospiti: dobbiamo rivedere le nostre abitudini in chiave sostenibile. Dal bus navetta alla rete ciclabile, fino al carsharing che quest’anno testeremo sul territorio cittadino, San Benedetto mette a disposizione tante alternative per agevolare e incentivare l’adozione di metodi di spostamento più rispettosi dell’ambiente. Serve la collaborazione di tutti perché queste misure diano i risultati sperati”.