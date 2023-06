SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’A.S.D Bailando Dos si esibirà con i propri allievi questa sera mercoledì 28 giugno alle ore 21 con il Saggio di Danza Sportiva “Incanto Latino” presso la Palazzina Azzurra. Sarà un’occasione per i ragazzi divisi in gruppi, della fascia d’età dai 3 ai 18 anni, di potersi esibire con diverse coreografie con musica latina. Tra le discipline ci sono il Caribbean Show Dance, ispirandosi ai film della Disney e musical famosi, Sincro Freestyle, Merengue Shine, Bachata Shine e Salsa Shine.

Per l’associazione, che permette a ragazzi ed adulti di svolgere corsi a livello professionali, agonistico ed amatoriale, sarà un’opportunità per potersi mettere in mostra davanti ai propri cittadini con un evento pubblico curato con professionalità anche dai maestri federali Mauro e Anna Maria. L’ingresso sarà gratuito.