Le direttive operative impartite per il corrente anno mirano, in particolare, al presidio dei progetti e degli investimenti finanziati con risorse del PNRR. Ciò anche in ragione del ruolo affidato al Corpo nell’ambito del sistema di governance del Piano.

Complessivamente, in tale arco temporale, i Reparti operativi hanno svolto 235 interventi nel settore, cui si aggiungono 87 indagini delegate dalla magistratura nazionale – penale e contabile – ed europea (EPPO), al cui esito sono stati denunciati 113 soggetti e segnalati alla Corte dei conti 28 responsabili in relazione all’accertamento di danni erariali per oltre 1 milione di euro.

Le frodi scoperte ai danni delle risorse dell’Unione europea ammontano a oltre 100 mila euro mentre quelle relative ai finanziamenti nazionali, alla spesa previdenziale e assistenziale sono pari a 295.057 euro.

In materia di reddito di cittadinanza sono stati eseguiti 67 controlli, tutti selettivamente orientati grazie a mirate analisi di rischio sviluppate dalla Componente speciale, che hanno consentito di accertare contributi indebitamente richiesti e/o percepiti per oltre 790 mila euro, e denunciare 64 responsabili.

In tema di appalti, riferibili a investimenti finanziati con risorse del PNRR, sono state monitorate procedure contrattuali per oltre 160 mila euro.

Importati risultati operativi sono stati conseguiti con l’operazione “Makeover”, a contrasto del fenomeno delle frodi nell’ambito delle agevolazioni fiscali dei “Bonus facciate”, che ha visto coinvolti 4 soggetti, di cui 2 sono stati sottoposti a misure cautelari in carcere, una agli arresti domiciliari e una è stata sottoposta a misura interdittiva del divieto di esercizio della professione.

L’operazione ha portato a sequestri preventivi finalizzati alla confisca per complessivi 8.015.799 di euro, di cui circa 4,4 milioni di euro tra immobili, conti correnti, portafogli titoli, autovetture, moto, arredamento e beni di lusso nonché oltre 3,6 milioni di euro giacenti nei cassetti fiscali oppure ceduti ad istituti di credito.

CONTRASTO DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ED ECONOMICO-FINANZIARIA

In materia di riciclaggio e autoriciclaggio sono stati eseguiti 19 interventi, che hanno portato alla denuncia di 37 persone, di cui 2 tratte in arresto e al sequestro di beni per un valore di oltre 3 milioni di euro.

Sono state analizzate 195 segnalazioni di operazioni sospette.

Ammontano a oltre euro 20.000 i sequestri di valuta, titoli, certificati e valori bollati contraffatti eseguiti nei confronti di 5 soggetti.

In materia di reati fallimentari e del codice della crisi d’impresa i beni sequestrati ammontano a 2.882.638 euro su un totale di patrimoni distratti per euro 5.846.232.