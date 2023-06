MONTEGRANARO –Pregiudicato 37enne invia messaggi minatori e assume comportamenti molesti nei confronti dell’ex: denunciato dai Carabinieri. Segue la nota dell’Arma:

«Nei giorni scorsi, a Montegranaro, dopo un’approfondita serie di accertamenti avviati a seguito di una denuncia-querela presentata da una residente, i militari della locale stazione dei Carabinieri hanno concluso le indagini e deferito il responsabile alla competente autorità giudiziaria per il reato di atti persecutori.

Il denunciante ha riferito che l’ex compagno, classe 1986 già pregiudicato, ha continuato a inviare messaggi telefonici minatori e ad assumere comportamenti molesti nei suoi confronti dopo la fine della relazione sentimentale, avvenuta il 9 aprile. L’uomo si è anche presentato nelle vicinanze del luogo di lavoro della vittima, causandole uno stato di ansia grave e prolungato al punto che la stessa ha modificato le sue abitudini di vita per timore per la sua incolumità. La competente autorità giudiziaria è stata informata dai Carabinieri della Stazione di Montegranaro, che hanno attivato il codice rosso per garantire la tutela della vittima».