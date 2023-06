SAN BENEDETTO DEL TRONTO – «Ringraziamo l’amministrazione comunale che a seguito del confronto con i cittadini intervenuti all’assemblea pubblica svoltasi presso il Parco Karol Wojtyla il 9 giugno u.s. ha deciso di non sperimentare l’estensione del disco orario in entrambi i lati delle corsie di marcia di Viale De Gasperi, come inizialmente aveva in animo di fare», dichiara in una nota il Consiglio Direttivo del Comitato Quartiere Sant’Antonio.

«Riteniamo», continua il Consiglio Direttivo, «che sia stata fatta una scelta di buon senso, in cui si sono cercati di contemperare i diversi interessi presenti, a partire da quelli dei residenti fino a quelli dei commercianti, tenendo presente l’importanza nevralgica di Viale De Gasperi per il funzionamento della viabilità dell’intera città».

«Il ruolo dei Comitati di quartiere nella nostra città, come riconosciuto dal regolamento comunale che li riguarda», conclude il Consiglio Direttivo del Comitato Quartiere Sant’Antonio, «consiste primariamente nel promuovere la partecipazione dei cittadini al fine di svolgere un ruolo consultivo e propositivo nell’ambito delle scelte politiche che vengono prese. Quello che il Comitato di Quartiere Sant’Antonio insieme al Comitato di Quartiere Albula Centro hanno svolto, convocando una assemblea pubblica su un tema sicuramente sentito dai residenti di Viale De Gasperi e non solo, arrivando a incidere sulle scelte poi fatte dall’amministrazione comunale, a nostro avviso con senso della misura e responsabilità, e attraverso un percorso partecipativo che crediamo debba essere da esempio anche in futuro».