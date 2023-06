SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sono partiti nella mattinata di giovedì 8 giugno i lavori di asfaltatura di via Formentini, nel tratto compreso tra viale De Gasperi e via Toscana.

L’intervento è realizzato per conto di Ciip s.p.a. dopo gli interventi sui sottoservizi che hanno reso necessario rimuovere parte dell’asfalto.

Ma il Comune ha già in programma altri interventi in via Toscana, via Galilei e via Monte San Michele. È infatti dei giorni scorsi la deliberazione della Giunta comunale riguardante un piano per gli asfalti che ha un valore di circa 450.000 euro.

La prima strada interessata sarà via Toscana dove, a partire dalle 8 di lunedì 12 giugno, sarà vietata la sosta su entrambi i lati della carreggiata.

“Purtroppo le cattive condizioni atmosferiche – spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Antonio Capriotti – non ci hanno consentito di iniziare prima. Dopo l’estate procederemo con il secondo pacchetto di interventi che la Giunta ha deliberato martedì scorso. Ci scusiamo del disagio”.