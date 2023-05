SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Presieduto dal Prefetto Carlo De Rogatis, si è tenuto ieri pomeriggio, presso la Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica al quale hanno partecipato, oltre ai Vertici delle Forze dell’ordine, al Presidente del Consiglio Comunale di Ascoli Piceno e al Rappresentante della Provincia, i Sindaci di San Benedetto del Tronto, Cupra Marittima e Grottammare, i Comandanti della Capitaneria di Porto e della Polizia Stradale, il Vice Comandante dei Vigili del Fuoco, il Direttore del Servizio Urgenza Emergenza 118, il Presidente del Comitato Croce Rossa Italiana di San Benedetto del Tronto, nonché i Rappresentanti del Servizio Coordinamento dell’Aeronautica Militare MAF, dell’Aeroclub “Picenum” e dell’Aeroclub Ancona.

All’esame del Comitato il complesso delle misure da adottare in occasione della manifestazione, organizzata dall’Aeroclub “Picenum” e promossa dal Comune di San Benedetto del Tronto, denominata “San Benedetto Air Show 2023” che si svolgerà nella città rivierasca dal 2 al 4 giugno 2023 culminando nella giornata di domenica con l’esibizione acrobatica delle “Frecce Tricolori”. L’evento costituisce un evento di grande rilevanza, soprattutto per il massiccio afflusso di pubblico richiamato dallo spettacolo delle Frecce Tricolori, ed ha pertanto richiesto particolare attenzione nella pianificazione dei molteplici aspetti organizzativi dell’iniziativa, affinché tutti gli eventi programmati e collaterali possano svolgersi in totale sicurezza.

Il Comitato ha poi proceduto ad esaminare le attività di prevenzione e vigilanza del territorio in occasione della prossima stagione estiva, con particolare riferimento alle manifestazioni ed eventi in programma, al contrasto della “movida molesta” e alla prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e della vendita abusiva di prodotti contraffatti.

I Vertici delle Forze dell’ordine hanno assicurato il dispiegamento di tutte le unità disponibili secondo il modello operativo già sperimentato lo scorso anno che ha conferito efficacia e incisività ai servizi di prevenzione e vigilanza effettuati garantendo il presidio del territorio.

I Sindaci e gli amministratori presenti hanno manifestato piena disponibilità a collaborare con le Forze dell’ordine, impegnandosi a concorrere nei dispositivi di controllo.

In conclusione, il Prefetto, nel comunicare con soddisfazione la decisione del Ministero dell’Interno di assegnare per il periodo estivo a questa provincia ulteriori 19 unità di personale della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, ha auspicato che, anche mediante una maggiore responsabilizzazione dei gestori dei locali e degli avventori, i momenti di divertimento e svago, in particolare dei giovani, si svolgano sempre in una cornice di sicurezza e di rispetto della collettività.