SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ in programma per venerdì 26 maggio 2023, con inizio alle ore 17.30, nella sala consiliare di viale De Gasperi, la presentazione del libro “Moby Prince 1991 – 2022 – La nuova verità” di Elisabetta Arrighi con fotografie di Massimo Sestini.

Il libro approfondisce la nuova “verità” sulla tragedia del Moby Prince, quella della presenza di un terzo natante che tagliò la rotta al traghetto. Un’ipotesi già contenuta in alcune carte processuali ma mai approfondita fino a quando non si è messa al lavoro la Commissione d’inchiesta della Camera dei deputati che ha ricostruito una verità storica che va oltre ogni ragionevole dubbio. Questo libro approfondisce le conclusioni della Commissione e chiude un percorso per cercare “verità e giustizia” da sempre invocate dai familiari delle 140 vittime. Oltre ad alcune testimonianze inedite, il volume offre nuovi focus su punti controversi della vicenda, dalle tracce di tritolo all’esplosione a bordo, dalla posizione dell’Agip Abruzzo agli accordi fra gli armatori per gli indennizzi. Fino alla necessità di dare un nome al terzo natante.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la libreria “Nave Cervo”, è curata dall’associazione “Familiari vittime del Moby prince” di cui è presidente il sambenedettese Nicola Rosetti, figlio di Sergio che morì nella sciagura dell’incendio del traghetto.

Dopo i saluti istituzionali e l’intervento di Rosetti, dialogherà con l’autrice del libro il giornalista Mario Di Vito.