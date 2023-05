SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Circolo Nautico Sambenedettese ha aperto le iscrizioni per la Scuola di Vela 2023, che anche in questa stagione sarà aperta a bambini, ragazzi e adulti a partire dai sette anni di età.

I corsi per i più piccoli, fino ai 17 anni, inizieranno il 19 giugno e sono disponibili in due forme: solo mattina (dalle 9 alle 12.30) e intera giornata (dalle 9 alle 17, con pranzo incluso), dal lunedì al venerdì. A tutti i piccoli iscritti verrà donato un kit da ritirare presso il punto vendita Decathlon di San Benedetto.

Per gli adulti ci sono due possibilità di scelta: le derive e l’altura. Nel primo caso sono previste quattro lezioni da due ore, da svolgersi entro una settimana dalla prima uscita o in due fine settimana, con la possibilità di lezioni individuali o di gruppo, con un massimo (nella seconda ipotesi) di tre persone per barca. Nell’altura, invece, le lezioni saranno sempre quattro, ma della durata di tre ore ciascuna, da effettuarsi entro due settimane dalla prima uscita. I corsi saranno tenuti da istruttori federali e sarà sempre obbligatorio presentare un certificato medico attestante l’idoneità. Per informazioni ci si può rivolgere alla segreteria del Circolo Nautico (0735-584255) o inviando una richiesta per e-mail alla casella di posta elettronica info@circolonautico.info.